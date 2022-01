Tomasz Rozwadowski - rosół z maszkaronem gotował tylko On

Kiedy napisał relację z Open’era, albo Jazz Jantar, to wiadomo było nawet, który gitarzysta miał struny pokryte rdzą. W ogóle tekstów Tomek „Rozwad” Rozwadowski zostawił sporo. Mistrzowski był jego Subiektywny Ranking, w którym momentami uprawiał felietonistyczny, wyrafinowany „ground and pound” (taki jak z MMA) na różnej maści postaciach. 2 października 2016 r. Tomasz Rozwadowski w Subiektywnym rankingu wyróżnił cytat tygodnia: „Każdy chce mieć na herbatkę czy prosecco”.

Rozwad „umiał w sport”. W jednym z rankingów sędziemu Szymonowi Marciniakowi, po meczu Arki z Jagiellonią przyznał tytuł „Filuta tygodnia”. „Talent reżyserski, jaki Marciniak ma niewątpliwie, lepiej sprawdziłby się w teatrze czy filmie niż w sporcie” - doceniał Marciniaka Rozwad.

Polityków nie oszczędzał. Żadnych. W sierpniu 2019 r. w „Subiektywnym...” jedną z rankingowych not zatytułował „Wosie tygodnia” i nabijał się Bartłomieja Sienkiewicza z PO, który pomylił publicystę Rafała Wosia z Michałem Wosiem, ministrem w rządzie PiS. Wcześniej nie miał litości dla Kacpra Płażyńskiego. Nazwał go „bezwzględnym tropicielem afer w obozie przeciwnym, tolerancyjnym wobec siebie”. Nie było czego zbierać z redakcji „Dziennika” gdy Rozwad obwieścił pewnego dnia, że w Kenii utworzona została partia o nazwie „Ch..a” i ma swój hymn. Rozwad także gotował… Rosół z maszkaronem. Tytuł felietonu - majstersztyk, podobnie jak samo danie. We wrześniu 2019 r. Rozwad w swoim Rosole poświęconemu filmowi „Pan T. ugotował taką oto puentę: „Komiksowe są także niektóre epizody, na przykład z Panem T., który został poczęstowany w toalecie marihuaną przez... Bolesława Bieruta, ówczesnego satrapę PRL. Coś takiego nie mogło się zdarzyć, ale jakżesz jest fajne...”. Tytuł tego Rosołu? Blant z Bierutem… - „Wydaje mi się, że tak skrupulatne i pełne uszanowania czczenie tych artystek i artystów, którzy już odeszli, bardzo dobrze polskiemu jazzowi robi - pisał z kolei w 31 października 2019 r., bo nie zawsze się w swoich tekstach śmiał.