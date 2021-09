Tomasz Kaczmarek, nowy trener Lechii Gdańsk: Chcę wprowadzić zespół na wyższy poziom. Chcę, aby kibice widzieli drużynę dynamiczną i odważną

- To dla mnie duży zaszczyt zostać pierwszym trenerem Lechii Gdańsk. Chciałbym podziękować władzom klubu za zaufanie. Za to, że zdecydowały się na nową drogę ze mną. To dla mnie duże, ale też fantastyczne wyzwanie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zacząć pracę. Chciałbym też podziękować ludziom w Pogoni Szczecin za to, że byłem tam przez 20 fantastycznych miesięcy, które będę bardzo miło wspominał. Umożliwili mi tutaj skorzystanie z tej możliwości w Gdańsku. Czuję olbrzymią motywację, aby zacząć pracować i zbudować z ludźmi coś fajnego - powitał dziennikarzy Tomasz Kaczmarek, na swojej pierwszej konferencji na stadionie w Gdańsku.

Oficjalnie: Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Lechii Gdańsk. 36-latek związał się kontraktem do 30 czerwca 2024 roku