Oficjalnie: Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Lechii Gdańsk. 36-latek związał się kontraktem do 30 czerwca 2024 roku

Lechia Gdańsk oficjalnie przedstawiła nowego trenera

Tomasz Kaczmarek urodził się 20 września 1984 roku we Wrocławiu, w Polsce mieszkał do 9. roku życia. Następnie, wraz z rodzicami, wyjechał do Niemiec. To właśnie tam spędził większość dotychczasowej pracy trenerskiej, ale był również szkoleniowcem w Stanach Zjednoczonych, Egipcie i Norwegii.

Ukończył Deutsche Sporthochschule Koln. Jest absolwentem również Hennes-Weisweiler-Akademie, której absolwentami są między innym Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, czy obecny selekcjoner kadry Niemiec Hansi Flick. W Niemczech samodzielnie prowadził zespoły Bonner S.C., Viktorię Köln oraz Stuttgarter Kickers. Przez kilka lat ściśle współpracował z byłym selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych Bobem Bradleyem, którego poznał w słynnej akademii fitnessu Athletes' Performance Marka Verstegena. Tomasz Kaczmarek był w sztabie szkoleniowym prowadzonej przez Bradleya reprezentacji Egiptu, gdzie pracował m.in. z Mohamedem Salahem. Następnie wspólnie pracowali w norweskim Stabæk Fotball.