To nie koniec wichur na Pomorzu. Będzie wietrznie przez cały weekend 24-26.09.2021 r.?

Prognoza synoptyków na weekend (24 - 26. 09.2021)

Według synoptyków z IMGW już od piątku (24.09.2021) możemy spodziewać się wiatru w porywach nawet do 75 km/h w całym województwie. Jeszcze gorzej ma być natomiast nad samym morzem, gdzie może wiać od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, a początkowo nawet do 100 km/h. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C miejscami na wschodzie do 17°C na zachodzie regionu.