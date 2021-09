Wichury na Pomorzu 23/24.09.2021 r. Przez całą noc strażacy odnotowali ponad 400 interwencji, są przerwy w dostawie prądu

Od około godz. 22.30 zaczęły spływać zgłoszenia do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku. Do akcji ruszyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jednostek OSP. Od czwartkowego wieczora do godz. 9 w piątek jednostki straży pożarnej podjęły 14 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Prócz cięcia na kawałki powalonych drzew były to drobniejsze zdarzenia wymagającego usunięcia nadłamanych konarów.