To najlepsze tegoroczne inwestycje w Gdyni! Która z nich zostanie inwestycją roku? ZDJĘCIA

Inwestycja roku - Gdynia

Ostatni rok to bardzo znaczący przyrost powierzchni biurowych w Gdyni. Przy ul. Partyzantów 46 powstał budynek SQUARE , w którym znajduje się 25 lokali biurowych i 4 gastronomiczne. W ramach inwestycji m.in. zmodernizowano trzy przejścia przez jezdnię, ponad 80-letni wodociąg w ciągu ul. Partyzantów i zrekonstruowano historyczny układ bruku tej ulicy. Budynek wyposażono w okna trzyszynowe, dwukomorowe w celu ograniczenia zużycia energii do ogrzewania.

Najwięcej nominowanych inwestycji zlokalizowanych jest przy ul. Hutniczej. Ponad 70-letni Radmor wzbogacił się o budynek badawczo-biurowo-magazynowy , gdzie prowadzone będą badania nad efektywnością innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektromobilności. Przy Hutniczej 48 otwarto centrum logistyczne 7R City Flex Gdynia. To nowoczesny obiekt klasy A zaprojektowany i zrealizowany w najwyższym standardzie technicznym i designerskim. Nieopodal, przy ul. Hutniczej 61, powstała hala magazynowa .

Nieruchomości w Gdyni

Przy ul. Kazimierza Górskiego natomiast otwarto 3T Office Park - obiekt składający się z trzech wież (10, 13 i 10 kondygnacji) połączonych ze sobą naziemnymi łącznikami. Budynki wyposażone są w 2-poziomowy parking podziemny, który pomieści 420 samochodów i 250 rowerów.

Całkowita powierzchnia użytkowa 3T Office Park wynosi 54,9 tys. m2, z czego powierzchnia najmu to 38,5 tys. m2. Obiekt uzyskał certyfikaty BREEEAM Interim – dla budowli spełniających wysokie wymogi ekologiczne – oraz „Budynek bez barier" Fundacji Integracja, co oznacza jego pełne przystosowania do pracy i poruszania się osób z niepełnosprawnościami.