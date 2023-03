To można kupić na rynku w Gdańsku. Wiosna w pełni, dni stają się coraz cieplejsze. Na pomorskich targowiskach nie brakuje chętnych na zakupy

Rynek alternatywą dla zakupów w popularnych dyskontach? Jak można zauważyć po frekwencji na targowisku przy ul. Elbląskiej, to cieszy się nadal sporą popularnością. Choć wśród klientów da się zauważyć głównie starsze osoby, to zapach świeżych warzyw, kwitnących kwiatów czy po prostu atmosfera, jaka towarzyszy wszystkim tego typu miejscom potrafi przywrócić nie tylko masę wspomnień, ale również i zachęcić do zakupów.

Co kupujemy wiosną? Jakie warzywa są sezonowe, a na które właśnie teraz sezon się zaczyna? Co warto posadzić w marcu, a jakie rośliny należy przyciąć. Rynek, giełda, czy targowisko, to nie tylko miejsce, gdzie możemy zrobić zakupy, ale również miejsce, w którym toczy się życie miasta.