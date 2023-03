Te rośliny warto posadzić w marcu. Jakie kwiaty, krzewy? One przetrwają przymrozki. Sprawdź, które rośliny nadają się do sadzenia

Te rośliny warto posadzić w marcu

Chociaż marzec to miesiąc, w którym zima miesza się z wiosną, jest też okresem, w którym fani ogrodnictwa rozpoczynają prace. Wśród nich nie brakuje miłośników sadzenia roślin. Czwarty miesiąc roku to idealny czas, by zasadzić m.in.:

Jakie kwiaty warto posadzić w marcu? Te idealnie nadają się do gruntu

Drzewka owocowe. Te zasadź w marcu

Marzec to także dobry miesiąc na to, by w sadzie posadzić nowe rośliny. Wśród nich warto wymienić krzewy owocowe - maliny, jeżyny oraz porzeczki - świetnie przyjmą się właśnie w tym miesiącu. Nie można też zapominać o drzewach. Grusze, jabłonie, morele powinny być wprowadzane do sadu właśnie w tym czasie. Poza tym trzeci miesiąc w roku jest świetnym momentem, by zasadzić truskawki.