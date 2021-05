To miejsce jest idealne na pieszą lub rowerową wycieczkę. Wilcze Błota Kościerskie przyciągają pięknymi widokami i położeniem

Warto też wspomnieć o wybitnej postaci nieodłącznie kojarzonej z Wilczymi Błotami. To Alexander Treichel urodzony 28 sierpnia 1837 r., w Alt-Paleschken (obecnie Stare Polaszki). To etnograf, badacz kultury kaszubskiej. Treichel pobierał nauki w gimnazjum w Szczecinku, tam też zdał maturę i poznał swoją przyszłą żonę Emmę Toepfer. Studiował prawo w Berlinie, jednak jego największą miłością była botanika i etnografia. Miał dwoje dzieci: Franza i Annę. W 1869 r opuścił Berlin i przeniósł się do Wilczych Błot (wówczas Hoch-Paleschken). To właśnie tu rozwijał swoją pasję etnograficzną, badał i dokumentował zwyczaje kaszubskie. Ze wsparciem zięcia, etnografa Bernharda Hagena powstała bogata dokumentacja fotograficzna, która doskonale obrazuje Wilcze Błota i okolice tamtej epoki. Treichel miał w swoich zbiorach również kolekcję motyli i znaczków pocztowych. Zmarł na nowotwór 4 sierpnia 1901 r., w Wilczych Błotach. Spoczywa na cmentarzu w Nowych Polaszkach.