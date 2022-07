To już 50 lat komunikacji miejskiej w Rumi! Tak kiedyś wyglądały autobusy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

50 lat komunikacji miejskiej w Rumi. Tak wyglądały autobusy kiedyś. Archiwalne zdjęcia

Już pod koniec następnego roku, 8 grudnia, powstała kolejna linia – 160, łączącą Kazimierz z Rumią i Redą. Autobusy tej linii zawracały w Kazimierzu za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Dębogórza, na poszerzonym fragmencie drogi do Pierwoszyna. Wybrane kursy linii 160 zostały skierowane do Bazy Centrali Produktów Naftowych w Kazimierzu (późn. Baza B CPN w Dębogórzu przy dzisiejszej ul. Rumskiej) oraz do Bazy C CPN w Dębogórzu (przy dzisiejszej ul. Kwietniowej).