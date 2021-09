Retro Pomorze. Region na archiwalnych fotografiach! Jak kiedyś wyglądały Gdańsk, Malbork, Starogard Gdański, Kwidzyn, Sopot i inne? Artur Kopecki

Pomorze miało i ma swój niepowtarzalny klimat. Przez wiele lat region zmienił się nie do poznania. Zapraszamy do wehikułu czasu, który przeniesie Was w odległe czasy, gdy wszystko wygladało jeszcze zupełnie inaczej. Jak miasta województwa pomorskiego wyglądały przed wojną, a także potem już po jej zakończeniu? Zajrzyjcie do naszej galerii. Rozpoznajecie wszystkie miejsca?