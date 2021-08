Tłumy turystów na Pomorzu. Kontrolerzy z sanepidu w akcji. Jakie miejsca sprawdzają? Rozmowa z szefem pomorskiego sanepidu

Tłumy turystów zjechały tego lata na Pomorze. Odbijamy sobie ubiegłoroczne wakacje stracone z powodu pandemii? Nie ulega wątpliwości, po przeszło rocznym okresie obostrzeń i ograniczeń, wszyscy pragną wypoczynku i turystycznych atrakcji. Z mojego punktu widzenia jako pracownika Sanepidu wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy podczas wakacji ściśle i sumiennie przestrzegali podstawowych i bardzo prostych zasad higieniczno-sanitarnych, takich jak zachowywanie dystansu, noszenie maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i dbanie o higienę rąk. Z obserwacji moich oraz osób ze mną współpracujących wynika, że w większości przypadków tak jest. To prawda, gości z głębi kraju mamy mnóstwo. Tylko w lipcu zgłoszono do Sanepidu 3180 turnusów wypoczynku letniego na Pomorzu dla młodzieży oraz 740 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Nie brakuje również turystów dorosłych. Gdzie się nie ruszyć w Trójmieście - tłumy.

Na czym polegają takie kontrole?

Podczas kontroli dokonujemy oceny stanu sanitarnego pomieszczeń mieszkalnych, bloku żywienia, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń i terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji (świetlice, boiska itp.)

Sprawdzamy czy dzieci wypoczywające na obozach, koloniach itd. mają dostęp do urządzeń sanitarnych i ciepłej wody do mycia, oceniamy w jakim są one stanie sanitarno-technicznym są te urządzenia. Kontroli podlegają również warunki zakwaterowania tj. czystość bieżąca pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu. Analizie podlega ponadto ocena ilości i wielkości pokoi mieszkalnych w stosunku do przebywających w nich uczestników. Ponadto, w związku z pandemią, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują, czy przestrzegane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.