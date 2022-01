Testowe połączenie Chiny-Gdynia z pierwszym kursem. Kilkadziesiąt kontenerów z Xi’an już nad Bałtykiem Łukasz Kamasz

W niecałe 3 tygodnie 44 kontenery z chińskiej miejscowości Xi’an pokonały 4 strefy klimatyczne i 8 stref czasowych. Towary specjalnym pociągiem dotarły do Gdyni, skąd będą wysyłane dalej na zachód Europy. To pierwsze w historii, testowe połączenie kolejowe bezpośrednio z Chin do miasta z morza i marzeń, a prywatny operator już zapowiada, że niedługo takie transporty będą na porządku dziennym.