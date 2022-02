Test na otwartość. Felieton Wojciecha Wężyka

Nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja za naszą wschodnią granicą. Przygotowuję ten felieton na trzy dni przed jego publikacją, mając świadomość, że gdy Państwo go czytają, to równie dobrze może być kompletnie nieaktualny, jak i – nie daj Boże – boleśnie na czasie.

Kiedy dochodziło do konfliktów zbrojnych w dalekiej Syrii czy Afganistanie, to zarówno prezydenci Gdańska, jak i Sopotu, natychmiast oznajmiali swoją gotowość do przyjęcia uchodźców. Była to postawa równocześnie szlachetna, jak i wygodna. Było jasne, że ze względu na politykę rządu, dystansującego się od relokacji obcych kulturowo ludzi w Polsce, włodarzom realnie nie groziło wzięcie politycznej i praktycznej odpowiedzialności za własne deklaracje. Wybrzmiewały one w przestrzeni medialnej, budując im wizerunek osób o wielkim sercu, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.