Terminarz żużlowej PGE Ekstraligi w sezonie 2023. Emocje na ośmiu torach w Polsce od 8 kwietnia 2023 roku Rafał Rusiecki

Mecz Sparty Wrocław z Motorem Lublin w sezonie 2022 Paweł Relikowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

W sezonie 2022 drużynowym mistrzem Polski został Motor Lublin. Srebro powędrowało do Stali Gorzów Wielkopolski, a brąz do Włókniarza Częstochowa. Jak będzie w rozgrywkach 2023? Poznaliśmy terminarz Ekstraligi żużlowej, a to oznacza nowe rozdanie dla wszystkich ośmiu klubów. Po raz pierwszy motocykle zaryczą 8 kwietnia 2023 roku w Grudziądzu i Toruniu. A to dopiero początek emocji związanych z sezonem "czarnego sportu" i najlepszej ligi na świecie.