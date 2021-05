Ten „Miś” jest wiecznie żywy. 40-lecie premiery najbardziej kultowego polskiego filmu! Przypominamy odtwórców głównych ról i słynne cytaty

Pamięta, że kiedy przyjął propozycję zagrania w „Misiu”, koledzy teatralni z tak zwanego dużego repertuaru dziwili się. Krzywili nawet. Dla nich to był pewien dyshonor grać u Barei.

– On robi takie niedobre filmy – próbowali przekonywać.

Na pytanie, jaki Bareja był, Jerzy Bończak odparł, że mało go znał. Mówili sobie co prawda po imieniu, ale różnica wieku była duża.

– Mogę tylko opowiedzieć o tym, co zaobserwowałem, będąc na planie. Że... trudno powiedzieć, jaki był (śmiech). Na przykład, kiedy była scena, która nas bawiła i sami się śmialiśmy grając, to on patrzył na to takimi przymrużonymi oczami, z wykrzywioną twarzą. I nie było wiadomo, czy jego to śmieszy, czy nie. Był, po prostu, obserwatorem. Ale musiał mieć poczucie humoru, bo inaczej by nie robił takich komedii.