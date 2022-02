Ten artykuł spożywczy podrożał najbardziej! Ceny wzrosły aż o ponad 70 procent

- W ub. roku zbiory rzepaku w Polsce nie wypadły aż tak źle, były na normalnym poziomie. Ale w innych krajach, m.in. z powodu suszy, te zbiory były stosunkowo niskie. Generalnie jest mniej tego surowca na rynku światowym, wskutek czego jego cena wzrosła niemal dwukrotnie. Polskim producentom bardziej opłaca się sprzedawać go za granicę niż zaspakajać krajowe potrzeby. To przełożyło się na ceny produktów wytwarzanych z rzepaku i sprzedawanych w naszym kraju. Oczywiście, na ceny wpływają też inne czynniki, takie jak ceny energii, paliwa – tłumaczy Zbigniew Bukowski , ekspert ds. handlu detalicznego BCC.

Co podrożało? Ceny produktów spożywczych

Ceny wszystkich artykułów spożywczych w sklepach poszły w górę o prawie 18 proc. w stosunku do ub. roku. To poziom przewyższający inflację. Natomiast produkty tłuszczowe podrożały aż o 58,7 proc. – wynika z analizy "Indeks cen w sklepach detalicznych", przeprowadzonej w styczniu przez UCE Research, Hiper - Com Poland i Grupę AdRetail (badano 36 tys. cen detalicznych w dyskontach, hipermarketach, supermarketach, sieciach convenience i cash&carry, działających w 16 województwach). Analitycy stwierdzili też, że wzrost cen dotyczy każdej z 12 analizowanych kategorii. W ub. roku, choć drożyzna postępowała, to jednak ceny niektórych kategorii produktów stały w miejscu lub spadały.