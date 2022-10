Technologie pomogą firmom zaoszczędzić na zużyciu gazu, wody czy prądu

Pozostali mogą inwestować w technologie wykorzystujące odzysk ciepła odpadowego, energię z urządzeń produkcyjnych czy zdalny odczyt mediów. Pozwoli to nawet na 30 proc. oszczędności zużycia gazu, wody czy prądu. Przejście z ceny stałej na zmienną to także sposób na optymalizację zużycia.

Krótki czas zwrotu motywuje do inwestycji

Nowoczesna technologia pozwala na precyzyjne opomiarowanie i monitoring konsumpcji mediów. Powoduje to nie tylko dbałość o zasoby naturalne, ale pozwala na optymalizację zużycia, co z kolei przekłada się na racjonalizację kosztów. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu znacznie mocniej niż inflacja, drożały nośniki energii - gaz, prąd czy opał. Ich ceny wzrosły o 44,3 proc. rok do roku. Motywuje to przedsiębiorstwa do wprowadzania rozwiązań pozwalających na ich bardziej racjonalne wykorzystanie.