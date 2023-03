Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany do armii? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji na ćwiczenia w 2023 r.? Maciej Kowalkowski

Kto dostanie powołanie do wojska w 2023 r.? Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?