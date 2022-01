Tarcza antykryzysowa. ZUS do końca lutego 2022 roku przyjmuje wnioski przedsiębiorców Kamil Kusier

Tomasz Bolt/Polskapresse

Przedsiębiorcy z określonych przepisami branż, którzy ucierpieli z powodu trwającej pandemii mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 roku. Ponadto poszkodowani mogą nawet do sześciu razy skorzystać ze świadczenia postojowego. Formularz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć najpóźniej do 28 lutego 2022 roku.