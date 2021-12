Na Pomorzu legalnie pracuje niemal 55 tysięcy cudzoziemców. Skąd pochodzą?

Ile cudzoziemców legalnie pracuje na Pomorzu? ZUS podał nowe dane

Koniec roku to czas podsumowań. Tak też jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , który podał do publicznej wiadomości statystyki zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Jak wynika z danych ZUS, w województwie pomorskim zgłoszonych jest 55 tysięcy takich osób.

Pomorze. Blisko 30 tysięcy obcokrajowców ma umowę o pracę

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła na Pomorzu niemal 26,5 tysiące. W porównaniu do końca sierpnia wzrosła o blisko 800. To ponad 48 procent wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy.