Tanie mieszkania w Gdańsku? To wciąż możliwe. 15 dzielnic miasta, w których zapłacisz najmniej za m² mieszkania Jakub Cyrzan

Gdańsk bez wątpienia nie należy do najtańszych miast Polski. W wielu miejscach miasta powstają rozwinięte strefy biznesowe. Ceny mieszkań w tych miejscach zwalają z nóg. Co jednak gdy chcemy zakupić lokum przeznaczając na nie "nieco" mniejsze pieniądze? Jak się okazuje, to wciąż możliwe. Przedstawiamy 15 dzielnic Gdańska, w których za mieszkania, w przeliczeniu na m² zapłacimy najmniej.