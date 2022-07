Drogie mieszkania w Gdańsku? W tych dzielnicach zapłacisz najwięcej za m² mieszkania! TOP 15 najdroższych dzielnic

Chcesz kupić mieszkanie w Gdańsku? W tych dzielnicach zapłacisz najwięcej. TOP 15 najdroższych dzielnic

Biznes, edukacja, praca. Jest wiele powodów, dla których do Trójmiasta przeprowadza się coraz więcej osób. Zakup mieszkania to jednak wyzwanie przekraczające możliwości wielu. W ciągu ostatnich lat ceny za m² mieszkania wywindowały do niespotykanych dotąd stawek. W których dzielnicach Gdańska jest najdrożej? W galerii przedstawiamy 15 dystryktów, w których za m² zapłacimy najwięcej. Co ciekawe, liderem w tym aspekcie wcale nie pozostaje Śródmieście...