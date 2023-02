Tańce, zabawy i... mnóstwo baniek! Tak bawiły się dzieci na karnawałowym balu kostiumowym w Wierzchowie-Dworcu w gminie Człuchów. ZDJĘCIA

Bal Karnawałowy dla dziec

i

Karnawałowe bale kostiumowe dla dzieci to doskonała okazja do zaprezentowania pomysłowego przebrania oraz uczestnictwa w mnóstwie konkursów. W poniedziałkowe popołudnie salę gimnastyczną przy szkole w Wierzchowie-Dworcu opanował tłum księżniczek, zwierzątek, superbohaterów i kosmonautów - to oczywiście tylko przykłady dziecięcych przebrań, bo każde było niepowtarzalne.

ZOBACZ TEŻ: Studniówka 2023. Tak bawili się maturzyści w człuchowskim Społeczniaku. ZDJĘCIA

Na dzieci czekała moc atrakcji - profesjonalni animatorzy zadbali to to, by każdy mógł uczestniczyć w tanecznym konkursie, zrobić sobie niebanalny makijaż czy zbudować ogromną wieżę z klocków. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się generator baniek mydlanych - bajkowe kule unosiły się w powietrzu, wzbudzając zachwyt większych i mniejszych dzieci. Radosną atmosferę uzupełniała skoczna muzyka dziecięca i młodzieżowa. Nie zabrakło również słodkich nagród dla uczestników konkursów!