Studniówka 2023. Tak bawili się maturzyści w człuchowskim Społeczniaku. ZDJĘCIA

Czwartoklasiści z liceum w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie w ostatni piątek bawili się na hucznej studniówce. Przyszli maturzyści bal rozpoczęli od tradycyjnego poloneza i podziękowań dla nauczycieli i rodziców. Po części formalnej nastał czas na tańce przy muzyce, ale także liczne atrakcje i szkolne wspomnienia "na wesoło". Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądał tegoroczny bal studniówkowy w Społeczniaku!

Bal 100 dni przed maturą to początek odliczanie czasu do najważniejszego egzaminu w dotychczasowym życiu przyszłych absolwentów. Tradycyjna zabawa to także pierwszy "dorosły" bal, do którego uczniowie przygotowują się nawet przez kilka miesięcy. Czwartoklasiści z ze społecznego LO na miejsce balu wybrali człuchowską restaurację Duet.

Święto całej społeczności szkolnej

Studniówka w Społeczniaku to ważny moment nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i rodziców - na bal zaproszona została cała społeczność szkolna, przy czym obowiązywała umowa, że tylko młodsi uczestnicy mogli zostać na nim aż do rana. Na początku przyszli abiturienci zatańczyli poloneza - na dużej sali balowej wyglądali podczas układu naprawdę dostojnie! Nie był to jednak jedyny taniec przygotowany przez młodzież - jedna z klas specjalnie dla rodziców zatańczyła majestatycznego walca. Wirujące pary udowodniły, że uczniowie Społeczniaka są gotowi na niejeden bal.

Podczas zabawy nie zabrakło także innych atrakcji przygotowanych przez młodzież - jedną z nich był podchwytliwy quiz dla nauczycieli - na szczęście z trudnych pytań wyszli oni obronną ręką. Uczestnicy wybierali także króla i królową balu - spośród nauczycieli!

Do matury jeszcze 100 dni!

Zabawa w rytm przebojów porwała na parkiet nawet tych, którzy na co dzień nie tańczą lub wolą inny styl. Nic dziwnego - do matury jeszcze tylko 100 dni i w ciągu najbliższych miesięcy o okazję do tańca może być trudno. Wszystkim przyszłym maturzystom ze Społeczniaka gratulujemy świetnej studniówki i ... życzymy powodzenia na egzaminach!

