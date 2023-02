Taki był Sopot na starych zdjęciach! Wyścigi konne, festiwal w Operze Leśnej, molo, Grand Hotel, plaża i turyści na archiwalnych ZDJĘCIACH

Dawny Sopot na zdjęciach

Dawne fotografie Sopotu zachowane zostały w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Archiwalne fotki pokazują, jak przed laty wyglądało życie w nadmorskim kurorcie.

Zobaczcie zdjęcia, które pochodzą m.in. z lat 70., a niektóre ilustrują historię nawet z lat 30., 40. czy 50. poprzedniego wieku. Sopot był miastem wyjągtkowym - co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To właśnie tutaj wypoczywały elity, rodził się wielki biznes nie tylko Pomorza, działa się historia.