Taka będzie tegoroczna zima! Przewidywana prognoza pogody na zimę 2020/21. Czy przed nami srogie mrozy? Znamy pierwsze prognozy!

Meteorologiczna zima rozpoczyna się już 1 grudnia i potrwa do końca lutego. Amerykańskie prognozy mówią jednoznacznie: to będzie łagodna zima . Z dostępnych informacji wynika, że średnia 3-miesięczna temperatura powietrza ma oscylować w całej Polsce pomiędzy 2 a 3 stopniami Celsjusza . Polska być może znajdzie się w epicentrum ciepłej zimy.

Długoterminowa prognoza pogody na zimę 2020/2021

Co prawda, kalendarzowy początek zimy nastąpi - jak co roku - 20 grudnia, jednakże już od początku miesiąca większości z nas udziela się zimowy nastrój. Wszystko to za sprawą zbliżających się wielkimi krokami Mikołajek, a co za tym idzie - świąt Bożego Narodzenia. W telewizji coraz częściej pojawia się "Kevin sam w domu", na sklepowych półkach widnieją pierniczki, a z radia wybrzmiewa powoli "Last Christmas". Czy to nie oczywiste, że zima zagląda nam przez okna? Co czeka nad podczas nadchodzącej zimy? Jakich temperatur się spodziewać? No i najważniejsze - czy ulepimy chociaż jednego bałwana? Sprawdźcie naszą przewidywaną prognozę pogody!

GRUDZIEŃ

Przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca termometry wskążą gdzieniegdzie nawet 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie będzie się wahać od 999 hPa do 1004 hPa. Na niebie pojawią się liczne zachmurzenia - niekiedy z przejaśnieniami. Wyklucza się wystąpienie opadów deszczu i śniegu. W trakcie przedświątecznego tygodnia temperatury ulegną nieznacznego spadkowi - do 2 stopni Celsjusza. Przewiduje się, że na niebie pojawi się całkowite zachmurzenie. Od 21 grudnia termometry wskażą więcej niż 5 kresek. Pod koniec miesiąca nastąpi znaczny wzrost ciśnienia - do aż 1012 hPa.