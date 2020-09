Taka będzie jesień 2020! Co czeka nas od września do listopada? Co z temperaturą? Czy przed nami sroga zima? Znamy pierwsze prognozy!

PROGNOZA POGODY NA JESIEŃ 2020. Pogoda potrafi zaskoczyć! Przez kilka ostatnich tygodni z nieba nie schodziło słońce, a termometry wskazywały niekiedy nawet 30 stopni Celsjusza. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z 1 września, kiedy na niebie pojawiły się pierwsze chmury. Nikt wtedy nie myślał o spadku temperatury i licznych opadach deszczu, a jednak - nastąpiło znaczne ochłodzenie. Czy właśnie tak będzie wyglądać tegoroczna jesień? Czy może w okolicach Święta Zmarłych termometry wskażą 20 kresek? Czy w 2020 roku czeka nas sroga zima? Sprawdźcie długoterminową prognozę pogody!

Długoterminowa pogoda na jesień 2020. Czego możemy się spodziewać? 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale także data rozpoczęcia jesieni meteorologicznej. Chyba każdy z nas ciekawy jest, co nas czeka w ciągu kolejnych tygodni. Będzie słonecznie czy deszczowo? Sprawdźcie naszą przewidywaną prognozę pogody! WRZESIEŃ Na początku września termometry wskążą gdzieniegdzie nawet 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie się wahać od 991 do 1022 hPa. Na niebie pojawią się liczne zachmurzenia. Miejscami opady deszczu. W nocy termometry wskażą temperatury od 10 do 14 stopni Celsjusza. W połowie pierwszego tygodnia miesiąca nastąpi zmiana pogody - temperatura zacznie spadać do nawet 16 stopni Celsjusza, a co za tym idzie - obniżeniu ulegnie także ciśnienie do 987 hPa. Na początku drugiego tygodnia września przestaną pojawiać się opady deszczu. Pogoda ta utrzymywać się będzie do końca miesiąca.

Z dostępnych informacji wynika, że w pierwsze dni jesieni kalendarzowej na termometrach będzie widnieć 17-18 stopni Celsjusza. Niestety w nocy będzie bardzo chłodno, bo jedynie 8 stopni. Synoptycy wykluczają jakoby na przełomie września i października miały pojawić się opady deszczu czy silniejsze porywy wiatru. PAŹDZIERNIK Temperatura powietrza w pierwszym tygodniu października będzie stopniowo spadać do 13°C, jednak w nocy dalej utrzyma się na poziomie 8°C. Ciśnienie znacznie wzrośnie do 1010.55 hPa. Przewiduje się, że na niebie pojawią się zachmurzenia z przejaśnieniami. Bez opadów deszczu. Z czasem słupki termometrów wskażą nawet 15 stopni. Będzie całkowicie bezwietrznie. Od połowy miesiąca będziemy mieć do czynienia z całkowitym zachmurzeniem. Średnia temperatura pod koniec października to 11 stopni.

Przewidywana prognoza pogody na listopad. Jak będzie we Wszystkich Świętych? Przez prawie cały listopad niebo będzie pokryte licznymi chmurami z niewielkimi przejaśnieniami. Z biegiem czasu temperatura będzie spadać z 9-11°C do ok. 2°C w ciągu dnia. Nie inaczej będzie we Wszystkich Świętych. Synoptycy przewidują, że w dzień termometry wskażą nam 9°C. W ciągu dnia pojawią się lekkie zachmurzenia. Nie zapowiedziano opadów deszczu. W Zaduszki (2.11) będzie o 2 stopnie Celsjusza cieplej. Niebo pokryte będzie chmurami z licznymi przejaśnieniami. Temperatura w nocy będzie niższa - 6 stopni Celsjusza.

Pod koniec miesiąca temperatura w dzień zacznie spadać. Osiągnie nawet pułap 2 stopni Celsjusza. W nocy może wynieść nawet 2 stopnie na minusie. Ciśnienie będzie wahać się od 1014 hPa do 1005 hPa. Co ciekawe, przedostatni miesiąc roku może okazać się całkowicie bezdeszczowy. Miejscami niewielkie porywy wiatru. ZOBACZ TAKŻE: JESIEŃ 2020. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa i astronomiczna jesień? Równonoc astronomiczna 2020. Kiedy pierwszy dzień jesieni? Jaka będzie zima 2020/2021? Przewidywana prognoza pogody Za nami sześć stosunkowo łagodnych zim. Niektóre były słoneczne, a jeszcze inne - wyjątkowo ciepłe. Ostatnią srogą zimę odnotowano na przełomie 2012 i 2013 roku. Meteorolodzy przewidują, że nadejście kolejnej jest tylko kwestią czasu, jednakże ciężko dokładnie określić, czy pojawi się ona już za kilka tygodni, czy może dopiero za rok.

Meteorologiczna zima rozpoczyna się na początku grudnia i potrwa do końca lutego. Amerykańskie prognozy mówią jednoznacznie: to będzie łagodna zima, nawet bardzo. Z dostępnych informacji wynika, że średnia 3-miesięczna temperatura powietrza ma oscylować w całej Polsce pomiędzy 2 a 3 stopniami Celsjusza. Polska być może znajdzie się w epicentrum ciepłej zimy. O łagodnej zimie mówią także inne modele prognostyczne. Ten należący do Brytyjczyków wskazuje, że na 60-70 proc. w Polsce zimą pojawią się temperatury powyżej normy.

Wiele wskazuje na to, że tegoroczna zima nie będzie znacznie odbiegać od tej, którą znamy z przeszłości. Jedno jest pewne - możemy spodziewać się raczej ciepłej i deszczowej niż śnieżnej aury. Synoptycy Accuweather przewidują, że temperatury w okresie od grudnia do lutego będą wahać się pomiędzy 4 a minus 4 stopniami Celsjusza.