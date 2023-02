Tak zmieniła się Beata Kozidrak. Wokalistka Bajm opowiedziała o nowej płycie. Sprawdźcie, co napisała na Instagramie

Beata Kozidrak prowadziła na "podwójnym gazie". Jak została ukarana?

Jakiś czas temu Beata Kozidrak stała się bohaterką kolorowej prasy. Wszystko przez fakt, że prowadziła samochód "na podwójnym gazie". Gdy fala publikacji na ten temat zalała internet, wokalistka zespołu Bajm postanowiła to skomentować. Udostępniła post na Instagramie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. To jednak nie wystarczyło, by uniknąć odpowiedzialności karnej.

Piosenkarce wymierzono m.in. karę 50 tys. zł grzywny, a także pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdu. Chociaż prokuratura chciała się odwołać od wyroku, utrzymano w mocy wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji.