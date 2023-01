Metamorfoza Katarzyny Dowbor. Prowadząca "Nasz nowy dom" przeszła sporą zmianę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Katarzyna Dowbor przez lata była jedną z czołowych gwiazd TVP. Gdy rozstała się z telewizją publiczną, znalazła zatrudnienie w Polsacie. Tam od prawie dziesięciu lat jest prowadzącą "Nasz nowy dom".

W czasie trwania programu ekipa remontowa w pięć, czasami siedem dni, odmienia oblicza mieszkań. Chociaż niektórzy uważają, że to jedynie magia telewizji, bo czas na przeprowadzenie remontu jest zbyt krótki, prowadząca, w rozmowie z Pomponikiem, postanowiła rozwiać te wątpliwości.

Jeśli praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach ekipa idzie się przespać. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek… Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15 [...]. My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami - powiedziała Katarzyna Dowbor.