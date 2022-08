Tak zmienił się Karol Strasburger, który zaapelował na Instagramie o pomoc dziecku. Sporo archiwalnych zdjęć

Karol Strasburger jest polskim aktorem teatralnym i filmowym oraz prezenterem telewizyjnym. Rozpoznawalność zyskał dzięki teleturniejowi "Familiada", który prowadzi od 17 września 1994 r. Gwiazdor od wielu lat utrzymuje na fali popularności. Zasięgi, jakie zdobył m.in. na Instagramie, stara się wykorzystać w słusznej sprawie.

Dlatego niedawno Karol Strasburger zwrócił się z prośbą o wsparcie zbiórki dla Zosi, która choruje na SMA.

- Wśród szeregu naprawdę ważnych spraw, na których jako #ludzie powinniśmy skupiać swoją energię, tę dobrą energię, wybierajmy te, w których możemy pozostawić po sobie ślad dobroci i empatii ♥️ [...] Nie my z Małgosią, nie moja #córka Laura, a mała #Zosia potrzebuje najbardziej waszej atencji‼️ waszych zasięgów‼️ Pomocy nas wszystkich, którym w tych trudnych czasach zostanie jeszcze przed końcem miesiąca, choć kilka złotych, by się podzielić. 8.000,000 mln złotych to #cenażycia tej cudownej dziewczynki. Link do zbiórki i w #InstaStory, które zapisuję w wyróżnionych relacjach.