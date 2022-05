Tak wyglądało Miasto z Morza i Marzeń. Przedwojenna Gdynia na archiwalnych panoramach. Rozpoznajesz te widoki?

Jeszcze w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej stało się jasne, że postanowienie traktatu wersalskiego gwarantujące Polsce dostęp do portu w Gdańsku, nie będą respektowane. Zrozumiano, że tylko powstanie nowego portu będzie oddechem dla całej polskiej gospodarki. „Upoważnia się Rząd do poczynienia niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej” – to słowa art. 1 ustawy o budowie portu w Gdyni podjętej 23 września 1922 r. przez Sejm RP uznawane są za formalny początek Portu Gdyni. Chociaż już rok wcześniej, w 1921 r., rozpoczęto przygotowania do budowy.