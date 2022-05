Tak wyglądał Gdańsk u schyłku Rzeczypospolitej. Zobacz niezwykłe grafiki z XVIII wieku!

Cała historia, jak i wystawa, nie zdarzyłaby się, gdyby nie parę zrządzeń losu. Latem 1749 roku augsburski rytownik Matthäus Deisch odwiedził Jarmark św. Dominika i uznał Gdańsk za świetne miejsce do sprzedawania obrazów i rycin. Niestety, pięć lat później artysta był bankrutem i zgłosił się po pomoc do rady miasta. To właśnie zarządcy grodu nad Motławą postanowili, że Deish we współpracy z Friedrichem Lohrmannem – artystą wykształconym w Berlinie, który od 1759 roku pracował w Gdańsku stworzą zespół graficznych widoków miasta. Aby dochody z przedsięwzięcia były pewne, zdecydowano się na prenumeratę, którą ogłoszono w lokalnej prasie w 1761 roku.