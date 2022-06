Tak wygląda Kacperek z "Rodzinki.pl". Mateusz Pawłowski zmienił się nie do poznania. Czym się zajmuje? Ile ma lat? Nowe zdjęcia

"Rodzinka.pl na antenie TVP. Kiedy pierwszy odcinek, kiedy ostatni?

"Rodzinka.pl" to serial, który opowiada losy Boskich , pięcioosobowej rodziny, która mieszka w Warszawie. Panią domu jest Natalia (w tej roli Małgorzata Kożuchowska), która na co dzień spełnia się jako szefowa wydawnictwa pism kobiecych. Jej mężem jest architekt Ludwik (wciela się w niego Tomasz Karolak). Razem wychowują trzech synów: Tomka (Maciej Musiał), Kubę (Adam Zdrójkowski) oraz Kacpra (Mateusz Pawłowski).

Tak wygląda Kacperek z "Rodzinki.pl". Mateusz Pawłowski zmienił się nie do poznania

Gdy serial dobiegł końca, Mateusz Pawłowski nieco odsunął się się w cień. Chociaż pojawił się w telewizji w 2020 roku, przy okazji nagrań do programu "Jaka to melodia?", nie jest tak obecny w mediach, jak jego serialowe rodzeństwo. Niedawno aktor postanowił to zmienić. Urządził sobie pogadankę z internautami, w której trakcie odpowiadał na nurtujące pytania.