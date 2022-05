Danuta Martyniuk: metamorfoza. Jak zmieniła się żona Zenka Martyniuka? Nowe zdjęcia zaskakują

Kim jest Danuta Martyniuk?

Danuta Martyniuk przyszłego męża, Zenona, poznała w 1987 roku podczas majówki w Grabowcu, niedaleko Bielska Podlaskiego. Podobno król disco polo był tak onieśmielony urodą kobiety, że nie odważył się, by do niej podejść. Poprosił o pomoc kolegę, który w jego imieniu zagaił rozmowę. Okazało się, że Danusia jest również zainteresowana piosenkarzem.

Co ciekawe na początku Zenek jednocześnie spotykał się z dwiema dziewczynami. Poza Danusią, widywał się także z Asią. Miłość do aktualnej żony jednak zwyciężyła i to z nią postanowił się związać. 4 lutego 1989 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Po ceremonii ślubnej, która odbyła się w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, nowożeńcy urządzili huczne wesele. Bawiło się na nim 250 osób.

Martyniukowie mają jednego syna, Daniela.