Tak trener Fernando Santos został przywitany w Gdańsku. Otrzymał niezwykły upominek. Zdjęcia obiegły sieć

Trener Fernando Santos w Gdańsku

Selekcjoner polskiej reprezentacji Fernando Santos przyjechał do Trójmiasta. To tutaj sprawdza bazę noclegową, a także boiska treningowe i stadion Polsat Plus Arena Gdańsk w kontekście przeniesienia z Warszawy do Gdańska marcowego meczu Polska - Albania w eliminacjach Euro 2024.

Przy okazji trener miał szansę obejrzeć na żywo mecz Lechia – Widzew Łódź. Po tym, co zobaczył, raczej nie mógł wyrobić sobie dobrej opinii na temat PKO Ekstraklasy.

