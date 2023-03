Tak dostaniesz zwrot podatku z PIT 2022 w 2023 roku. To metoda rozliczenia sprawi, że szybciej dostaniesz pieniądze z nadpłaty. Kto dopłaci? Piotr Niemkiewicz

Jak długo czeka się na zwrot podatku w 2023 roku, jeśli rozliczam się przez internet?Ci, którzy składają zeznania podatkowe za 2022 rok przez internet, mogą liczyć na zwrot podatku w szybszym terminie. – Dzięki skorzystaniu z elektronicznej formy rozliczenia PIT podatnicy szybciej otrzymują zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni – podaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jak szybko dostać zwrot nadpłaconego podatku? I kto go może otrzymać? Instrukcje Ministerstwa Finansów w tym zakresie są jasne. Zwrot podatku od skarbówki dostaną m.in., emeryci zarabiający min. 2,5 tys. zł. Osoby pracujące na zlecenie mogą liczyć na ok. 2 tys. zł. Około 1,2 mln podatników może dostać nakaz dopłaty po rozliczeniu PIT za 2022 r. Kogo dotyczyć będą wezwania do skarbówki? Jak długo trzeba czekać w 2023 roku na zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego po rozliczeniu PIT 2022?