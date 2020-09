Tablice z postulatami powinny zostać w ECS - apeluje senacka Komisja Kultury

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu przyjęli za to Małgorzata Rybicka oraz Maciej Grzywaczewski, który wspólnie z Arkadiuszem Rybickim spisywał 21 postulatów MKS podczas strajku w sierpniu 1980 roku.

„Jak to się ma do tych wyrzuconych w błoto pakietów wyborczych czy do respiratorów widmo, to nie chcę na tym etapie tego nawet poruszać” – mówił marszałek.

Za ważniejszą uznał jednak sprawę historycznych tablic z 21 postulatami, które – jak podkreślał – uznano za światowe dziedzictwo, są objęte prawami autorskimi i należą do spadkobierców ich twórców.

„Próba usunięcia ich w bliżej nieokreślone miejsce, dyktowana tylko doraźnymi, podszytymi niechęcią motywami politycznymi jest nie do zaakceptowania” – stwierdził.

Wyraził też przekonanie, że byłoby tragedią i dramatem, jeżeli byśmy byli znowu zmuszeni jak za czasów ustroju totalitarnego te tablice ukryć i czekać na nowe czasy. „Czy naprawdę władza chce do tego dążyć? Nie można na to pozwolić” – pytał prof. Grodzki.