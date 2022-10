Tabletki z jodkiem potasu już w Gdyni. Samorząd otrzymał ich kilkaset tysięcy. W mieście jest bisko 90 punktów dystrybucji

Procedura wydawania tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. wskutek awarii elektrowni podczas działań wojennych na Ukrainie). Gdynia otrzymała 358 800 takich tabletek, samorząd ma już przygotowaną procedurę dystrybucji, gdyby zaszła taka potrzeba.

Jodek potasu będzie wydawany każdej osobie dorosłej bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu. Preparat będzie dostępny w lokalach, które znajdują się na liście dystrybucji.

- To oczywiście działanie prewencyjne - uspokaja Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Jesteśmy przygotowani do tego, aby w sytuacji ewentualnego zagrożenia i konieczności szybkiej dystrybucji poprzez placówki przede wszystkim oświatowe - 87 lokalizacji w Gdyni - rozdysponować te tabletki. Oczywiście tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy byłoby to konieczne, miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nigdy nie będzie, ale gdyby okazało się, że jesteśmy zmuszeni do tego, aby szybko działać, jesteśmy w pełni przygotowani.