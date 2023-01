Ta ulga na termomodernizację domu umożliwi odliczenie od podatku nawet 53 tys. zł. Małżonkowie odliczą więcej - nawet 106 tys. zł.

Na co jest ulga termomodernizacyjnej i jak z niej skorzystać?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, które są własnością lub współwłasnością ubiegającego się o ulgę. Małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 000 zł - jeśli spełniają warunki.

Efektem odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji i mniejszy podatek do zapłaty. Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

