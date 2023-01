Do wzięcia jest 1000 albo 1500 zł. Wniosek o dodatek elektryczny można składać tylko do 1 lutego

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł

Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh (dane z faktur dostawcy prądu zamieszczają w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, można też wystąpić do dostawcy o udostępnienie takich danych).

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest też zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).