Szymon Nowicki z Wejherowa otrzymał powołanie do reprezentacji Polski! Na co dzień gra w Realu Madryt

Szymon Nowicki w reprezentacji Polski

Trener Igor Milicić powołał kadrę 16-tu zawodników na lutowe spotkania. Pierwszy raz powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski otrzymał Szymon Nowicki pochodzący z Wejherowa. Po udanych Mistrzostwach Świata do lat 17 w 2022 roku (Polska zajęła 8. miejsce) wejherowianin przeniósł się do młodzieżowej drużyny Realu Madryt. Z zespołem "Królewskich" w 2023 roku odniósł swój pierwszy sukces. Real wygrał turniej ANGT w Monachium w Niemczech.

