Szykują się arcyciekawe wybory w pomorskiej PO. Donald Tusk poparł Agnieszkę Pomaską, jej rywalem jest Mieczysław Struk

Dotąd zorientowani w wewnętrznym układzie sił pomorskich struktur Platformy Obywatelskiej więcej szans dawali w wyborach Mieczysławowi Strukowi. Wszystko zmieniło się w niedzielę wieczorem podczas nieformalnego spotkania pomorskich polityków PO w Sopocie. Donald Tusk zadeklarował poparcie dla kontrkandydatki marszałka województwa.

- Jest, nie tylko w Sejmie, autentyczną bojowniczką w tych trudnych czasach, które wymagają odwagi i twardości – mówił Tusk o poseł Pomaskiej. - Z wielkim przekonaniem będę głosował na Agnieszkę z jednego bardzo zasadniczego powodu. Chciałbym żebyście to wiedzieli, bo wszędzie gdzie mnie proszą do lokalnych rozmów, to mówię otwarcie jakbym się zachował. Mamy 16 regionów i – nie uwierzycie – jedną kandydatkę w całej Polsce. Mi się marzyło, że jak wrócę do Polski po tych 6 latach, to uda nam się - nie na siłę, nie uchwałą, ustawą czy moim zwykłym uporem – zbudować nie parytety, bo to jest ciągle bardzo trudne w Polsce. Ale że gdzieś te drzwi, tę przestrzeń będziemy kobietom otwierali.