Mieczysław Struk i Agnieszka Pomaska mówią o nowym impulsie dla Platformy Obywatelskiej. Wybory lokalnego przywództwa

Agnieszka Pomaska kontra Mieczysław Struk - to będzie bardzo ciekawa rywalizacja, zresztą jedno z szesnastu starć jakie w poszczególnych województwach czekają niedługo Platformę Obywatelską. W październiku przedstawiciele partii wybiorą nowe władze. Pomorze na mapie tych zmagań jest istotnym punktem – to matecznik Platformy, przykład i wzór dla reszty kraju.

Korekta kursu i energia

- PO na Pomorzu było zawsze oparte na różnych nurtach i skupiało zarówno ludzi o poglądach konserwatywnych, jak i liberalnych. Reprezentowali oni społeczności Trójmiasta, mniejszych miast, ale też wsi. Ta roztropna synteza, w której od ponad 20 lat tworzyliśmy pomorską PO stanowiła o specyfice naszego regionu. Była też kluczem do zdobycia zaufania jego mieszkańców i wygrywania u nas kolejnych wyborów. Nie jest naszą tradycją odwoływanie się do języka agresji, nietolerancji czy wykluczenia. Z tego powodu, jako osobę ukształtowaną w duchu pomorskiej PO, zmartwiło mnie bardzo nieszczęsne wystąpienie posła Nitrasa o „opiłowywaniu katolików”. Musimy zdawać sobie sprawę, że takie ekscesy szkodzą wszystkim, ale też będą wykorzystywane przez naszych oponentów do podważania zaufania Polaków do Platformy – mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Mieczysław Struk, marszałek pomorski.