Szwecja - Słowacja 18.06.2021 r. Cenna wygrana Szwedów. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie. Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Słowacy i Szwedzi postarali się o niespodzianki w pierwszej kolejce na EURO 2020. Pierwsi pokonali Polaków, a drudzy zremisowali z Hiszpanami.

Słowacja mając w perspektywie mecz z Hiszpanią będzie chciała pokonać Szwecję. Tym bardziej, że takie rozstrzygnięcie zapewni jej wyjście z grupy. Na wygraną liczą także Szwedzi, którzy chcą przybliżyć się do awansu. Biało-czerwoni będą z pewnością będa kibicować Słowakom, bo to otworzy im szansę walki o awans do 1/8 finału.

Szwecja - Słowacja, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów

Szwecja: 1,87

Remis: 3,25

Słowacja: 4,80

Szwecja - Słowacja, EURO 2020

Mecz: Szwecja - Słowacja

Data meczu: 18.06.2021 (piątek)

Transmisja: TVP 1, TVP Sport

Godzina: 15:00

Falstart reprezentacji Polski na Euro 2020. Biało-czerwoni przegrali ze Słowacją 1:2