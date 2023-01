"Sztuką jest zawsze umieć się dopasować". Mirosław Baka o Trójmieście, aktorstwie i "Punkcie Zero"

Kiedy rozpoczęła się pana przygoda z Trójmiastem?

- Dawno, w 1988 roku. Tuż po zakończeniu studiów zjawiłem się tutaj razem ze swoją żoną. Razem też studiowaliśmy i po uzyskaniu dyplomów zawitaliśmy w gabinecie dyrektora Stanisława Michalskiego, aby zaangażować się do Teatru Wybrzeże. To było 34 lata temu, ale ta przygoda trwa to do dziś i nic się nie zmieni. Mam taką nadzieję...

Praca aktora oznacza ciągłą zmianę miejsca pracy. Pan pozostaje jednak w Trójmieście. Dlaczego?

- To już wrosło we mnie albo odwrotnie. Traktuję ten Teatr jak dom. Oczywiście grałem w innych teatrach w Polsce, ale jak tutaj wchodzę, to czuję jakąś niepowtarzalną atmosferę. Chłonę ją i myślę, że w jakimś stopniu również ją tworzyłem.