W umyśle geniusza. Van Gogh - wystawa w Amber Expo Gdańsk. Bilety, daty, ceny [ZDJĘCIA]

Wystawa multisensoryczna, czyli jaka?

Tragiczna historia geniusza - Vincent Van Gogh

Zwiedzający poznają historię życia malarza za pośrednictwem jego obrazów. Niejako on sam, na płótnie, opowiada swój życiorys począwszy od lat szkolnych aż do tragicznej śmierci.

Najważniejszym świadectwem jego bólu i cierpienia stały się listy, które pisał do brata Theo. To z nich dowiadujemy się o dręczących go myślach spowodowanych chorobą psychiczną, która ostatecznie doprowadziła również do jego śmierci. Dowiadujemy się także o wielkiej frustracji, która towarzyszy niespełnionemu artyście.