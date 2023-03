Sztuczna inteligencja kontra człowiek. Czy AI odbierze nam pracę? Tym martwią się Polacy

Polacy patrzą inaczej na AI

- Rozmowom o możliwościach sztucznej inteligencji towarzyszą obawy, że odbierze ona pracę ludziom. Ci, którzy prześpią rozwój tej technologii, nie nauczą się wykorzystywać jej w codziennej pracy, faktycznie mogą być zagrożeni - mówi Agnieszka Uba, Head of Marketing - Automate w SentiOne - To już nie są czasy, kiedy algorytmy AI myliły człowieka z gorylem, a tłumaczenia maszynowe były tak koślawe, że budziły tylko śmiech - dodaje.

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja była tylko mrzonką na pograniczu science-fiction, ale teraz zaczyna naprawdę martwić Polaków. Głównie dzieje się tak z powodu obaw o to, że AI może odebrać komuś pracę. 1800 tekstów z ostatniego roku traktuje o tym, że sztuczna inteligencja ma już być lepsza od człowieka m.in. w grze w brydża, malowaniu obrazów, diagnostyce psychiatrycznej oraz nawet... zarządzaniu państwem.

Rozmowy polskich internautów o AI zmieniły się - już nie dotyczą abstrakcyjnych tematów, ale o wiele częściej zastosowaniu sztucznej inteligencji w życiu codziennym w pracy czy też szkole. SentiOne przeanalizowało te dyskusje oraz teksty, które pojawiły się w sieci w okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku.

Już mniej negatywnie. Coraz bardziej akceptujemy sztuczną inteligencję?

Rozmowy nie tylko się zmieniają, ale przeprowadzane są też o wiele częściej. Liczba wypowiedzi o AI w polskiej sieci wzrosła o 30 procent. Co ciekawe, negatywne treści na temat sztucznej inteligencji pojawiały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie rzadziej, bo o aż 27 procent. Dodatkowo największym zainteresowaniem ten temat cieszy się wśród mężczyzn. Zaledwie co piąta wypowiedź na temat AI należała do kobiety.