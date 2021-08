Sztorm na Bałtyku i dramatyczna wywrotka jachtu w Darłowie! Wiatr cisnął nim o głazy! Co z załogą? Tomasz Turczyn

Dramatyczne wypadki na Bałtyku w okolicy wejścia do portu w Darłowie we wtorek, 17 sierpnia 2021 ok. godz. 19. Sztorm zniósł jacht - z dwoma osobami na pokładzie - i cisnął o narzut głazowy. Jacht się rozbił.