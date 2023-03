Szkoła w Karsinie w pierwszej dziesiątce najlepszych w Polsce! Uczennice wywalczyły nagrodę w You Can Dance - nowa generacja

Szkoła Podstawowa w Karsinie tanecznym krokiem weszła na listę 10 najlepszych placówek w Polsce, które startowały w konkursie You Can Dance - nowa generacja 2. Uczennice szkoły, a jednocześnie tancerki zespołu Paradise, zatańczyły do piosenki z serialu Wednesday. Ich wykonanie podbiło internet. Nic w tym dziwnego, skoro była świetna choreografia, elementy akrobatyczne, precyzja wykonania i doskonała gra aktorska. Dziewczęta zajęły 10 miejsce i zdobyły nagrodę w wysokości 1000 zł.